Росіяни атакували авто у Запорізькій області: загинули двоє людей
Армія РФ з дрона вдарила по цивільній автівці у Василівському районі Запорізької області: внаслідок чого загинули два чоловіки 40 та 73 років, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Окупанти влучили по автомобілю, який рухався між селищами Степногірськ та Приморське. Загинули 40-річний та 70-річний чоловіки.
Нагадаємо:
- Зранку, 21 жовтня, росіяни здійснили ракетний удар по центру міста Запоріжжя. Пошкоджена велика кількість цивільної інфраструктури, зокрема дитячий садок.
- Згодом голова Запорізької ОВА Іван Фeдоров повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару балістикою по центру Запоріжжя зросла до 3, ще 20 людей постраждали.