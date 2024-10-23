Росіяни атакували авто у Запорізькій області: загинули двоє людей

Армія РФ з дрона вдарила по цивільній автівці у Василівському районі Запорізької області: внаслідок чого загинули два чоловіки 40 та 73 років, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти влучили по автомобілю, який рухався між селищами Степногірськ та Приморське. Загинули 40-річний та 70-річний чоловіки.

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