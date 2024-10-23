Россияне атаковали авто в Запорожской области: погибли два человека
Армия РФ с дрона ударила по гражданской машине в Васильевском районе Запорожской области: в результате чего погибли два мужчины 40 и 73 лет, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
Оккупанты попали по автомобилю, который двигался между поселками Степногорск и Приморское. Погибли 40-летний и 70-летний мужчины.
Напомним:
- Утром, 21 октября, россияне осуществили ракетный удар по центру города Запорожье. Повреждено большое количество гражданской инфраструктуры, в частности детский сад.
- Впоследствии председатель Запорожской ОВА Иван Фeдоров сообщил, что количество погибших в результате российского ракетного удара баллистикой по центру Запорожья возросло до 3, еще 20 человек пострадали.