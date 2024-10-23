ЗМІ повідомили про ще один план Зеленського на час війни: що говорять у ОП

ЗМІ заявили, що президент Володимир Зеленський готує ще один план на час війни для України. В Офісі президента заявили, що це повинні бути дві складові шляху до перемоги, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Новий план Зеленського

Як повідомило видання ВВС Україна, президент Володимир Зеленський нібито доручив розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану перемоги. Це не альтернатива вже представленому плану.

Йдеться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень у різних сферах - військово-промисловий комплекс, оборона, економіка, соціальна політика та інші. Попередній план направлений більше партнерів, а цей мав би бути направлений на кроки, які має виконати сама Україна.

Що кажуть у Зеленського

Як зазначив Подоляк, план перемоги, представлений раніше, направлений на партнерів. Він містить обґрунтовані пояснення, які види зброї потрібні Україні і які вона не може виготовити самостійно.

"І президент сконцентрований на тому, щоб наші партнери, попри готовність повернутися до концепції політичного безволля, повернутись до того, що було до початку повномасштабного вторгнення, коли Росію сприймали так, вона там одну війну почала, другу, третю, четверту. Так, вона вбиває громадян інших країн, але вона велика, у неї багато сировинних грошей, давайте домовлятися. Президент хоче, щоб наші партнери в цю ілюзію перестали вірити, що можна з РФ про щось домовитись і щоб продовжували наполегливо Україні допомагати" , - сказав він.

За словами радника керівника ОП, є і друга складова - це мобілізація самої України. Подоляк зазначив, що допомога партнерів та внутрішня робота - це паралельні процеси.

"І він (президент, - ред.) хоче отримати чіткі структурні пояснення, хто відповідає за той чи інший напрямок. Що на цьому напрямку протягом такого-то календарного терміну може бути зроблено з урахуванням необхідності… Які необхідності є? Зрозуміло, що дронове виробництво може бути суттєво збільшено в Україні. Чи будуть впливати дрони різних модифікацій на те, що відбувається по лінії фронту і в глибині Росії? Безумовно. Чи треба нам чітко усвідомити, на які бюджетні кошти ми можемо розраховувати? А це означає і які мають бути податки, і з точки зору стимулювання економіки як такої, і з точки зору фінансування ЗСУ" , - пояснив Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що для західних країн Україна розробила чітке структурне пояснення, якого типу зброя потрібна і чому саме сьогодні. Для України - це пояснення, як має працювати економіка під час війни з урахуванням, що війна не закінчиться, тому що є втома.

"Мені це подобається. План перемоги, який презентований західним країнам, він орієнтований на західні країни та їхні спроможності. Але потрібна стимуляція і внутрішнього ринку, що в цій економіці мають робити органи і таке подібне. Це дві складові одного процесу" , - наголосив Подоляк.

План перемоги Зеленського

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський в Європі представив план перемоги України. Напередодні він також розкрив деталі план у Верховній Раді. За словами глави держави, більшість європейських лідерів підтримали український план перемоги.

План перемоги складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків. План передбачає швидке запрошення України в НАТО, а також удари по території РФ та зброю, яка для цього потрібна.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відкидає ключові пункти українського плану.