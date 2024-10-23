СМИ сообщили о еще одном плане Зеленского на время войны: что говорят в ОП

СМИ заявили, что президент Владимир Зеленский готовит еще один план на время войны для Украины. В Офисе президента заявили, что это должно быть две составляющие пути к победе, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Новый план Зеленского

Как сообщило издание ВВС Украина, президент Владимир Зеленский якобы поручил разработать предложения по так называемому внутреннему плану победы. Это не альтернатива уже представленному плану.

Речь идет о документе, который касается внутренних решений в различных сферах - военно-промышленный комплекс, оборона, экономика, социальная политика и другие. Предыдущий план направлен больше партнеров, а этот должен быть направлен на шаги, которые должна выполнить сама Украина.

Что говорят у Зеленского

Как отметил Подоляк, план победы, представленный ранее, направлен на партнеров. Он содержит обоснованные объяснения, какие виды оружия нужны Украине и которые она не может изготовить самостоятельно.

"И президент сконцентрирован на том, чтобы наши партнеры, невзирая на готовность вернуться к концепции политического безволия, вернуться к тому, что было до начала полномасштабного вторжения, когда Россию воспринимали так, она там одну войну начала, вторую, третью, четвертую. Да, она убивает граждан других стран, но она большая, у нее много сырьевых денег, давайте договариваться. Президент хочет, чтобы наши партнеры в эту иллюзию перестали верить, что можно с РФ о чем-то договориться и чтобы упорно продолжали Украине помогать" , - сказал он.

По словам советника руководителя ОП, есть и вторая составляющая - это мобилизация самой Украины. Подоляк отметил, что помощь партнеров и внутренняя работа - это параллельные процессы.

"И он (президент, - ред.) хочет получить четкие структурные объяснения, кто отвечает за то или иное направление. Что на этом направлении в течение такого-то календарного срока может быть сделано с учетом необходимости... Какие необходимости есть? Понятно, что дроновое производство может быть существенно увеличено в Украине. Будут ли влиять дроны разных модификаций на то, что происходит по линии фронта и в глубине России? Безусловно. Нужно ли нам ясно осознать, на какие бюджетные средства мы можем рассчитывать? А это значит и какие должны быть налоги, и с точки зрения стимулирования экономики как таковой, и с точки зрения финансирования ВСУ" , - объяснил Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что для западных стран Украина разработала четкое структурное объяснение, какого типа оружие нужно и почему именно сегодня. Для Украины - это объяснение, как должна работать экономика во время войны с учетом, что война не закончится, потому что есть усталость.

"Мне это нравится. План победы, презентованный западным странам, он ориентирован на западные страны и их способности. Но нужна стимуляция и внутреннему рынку, что в этой экономике должны делать органы и подобное. Это две составляющие одного процесса" , - подчеркнул Подоляк.

План победы Зеленского

Напомним, на прошлой неделе президент Зеленский в Европе представил план победы Украины. Накануне он также раскрыл детали плана в Верховной Раде. По словам главы государства, большинство европейских лидеров поддержали украинский план победы.

План победы состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений. План предусматривает быстрое приглашение Украины в НАТО, а также удары по территории РФ и необходимое для этого оружие.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что исключает ключевые пункты украинского плана.