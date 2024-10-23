Сікорський запропонував передавати Україні соцвиплати українських біженців у Німеччині

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що соціальні виплати, які українці одержують у Німеччині, треба віддавати Україні. За його словами, це має стимулювати чоловіків повертатися до України. Про це Сікорський сказав у ефірі TVP Info. З посиланням на RMF24, повідомляє Новое время.

Як зазначає телеканал, Сікорський в прямому ефірі прокоментував зустріч у Берліні лідерів чотирьох держав — Німеччини, США, Великої Британії та Франції.

Сікорський зазначив, що присутність Польщі на зустрічах, де йдеться про Україну, також важлива. За його словами, тоді «ухвалюються кращі рішення».

Міністр закордонних справ Польщі також розповів, що зустрічався з канцлером Німеччини Олафом Шольцом й порадив йому віддавати соціальні виплати замість українських біженців Україні.

«Я запропонував йому, що допомогу, яку отримують українські біженці — а це може становити до 1200 євро на місяць — краще було б передати безпосередньо Україні. Недобре, що існує фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки відновлювали податкову базу» , — сказав Сікорський.

12 вересня Сікорський вже заявляв, що інші країни мають припинити виплачувати кошти українським біженцям, бо це нібито погано впливає на «мобілізаційний потенціал».

25 травня Сікорський заявляв, що будь-яка схема обмежень для українських чоловіків призовного віку в ЄС має бути загальноєвропейською, інакше ухилянти від мобілізації «почнуть купувати пільги по всій Європі».