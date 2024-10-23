Сикорский предложил передавать Украине соцвыплаты украинских беженцев в Германии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что социальные выплаты, которые украинцы получают в Германии, надо отдавать Украине. По его словам, это должно стимулировать мужчин возвращаться в Украину. Об этом Сикорский сказал в эфире TVP Info. Со ссылкой RMF24, сообщает Новое время.

Как отмечает телеканал, Сикорский в прямом эфире прокомментировал встречу в Берлине лидеров четырех государств — Германии, США, Великобритании и Франции.

Сикорский отметил, что присутствие Польши на встречах, где речь идет об Украине, также важно. По его словам, тогда «принимаются лучшие решения».

Министр иностранных дел Польши также рассказал, что встречался с канцлером Германии Олафом Шольцом и посоветовал ему отдавать социальные выплаты вместо украинских беженцев Украине.

«Я предложил ему, что помощь, которую получают украинские беженцы — а это может составлять до 1200 евро в месяц — лучше было бы передать непосредственно Украине. Нехорошо, что существует финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины восстанавливали налоговую базу» , — сказал Сикорский.

12 сентября Сикорский уже заявлял, что другие страны должны прекратить выплачивать средства украинским беженцам, потому что это якобы плохо влияет на «мобилизационный потенциал».

25 мая Сикорский заявлял, что любая схема ограничений для украинских мужчин призывного возраста в ЕС должна быть общеевропейской, иначе уклонисты от мобилизации «начнут покупать льготы по всей Европе».