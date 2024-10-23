Міноборони має намір наростити закупівлі фермерської продукції для ЗСУ
Міністерство оборони України з 2025 року планує збільшити закупівлі фермерської продукції для Збройних сил України. З посиланням на пресслужбу міністерства, повідомляє Економічна правда.
Зазначається, що це стало можливим після того, як Міністерство оборони України збільшило терміни їх закупівлі. Відповідні зміни зафіксовані в оновлених "Періодах поставки та пакування продуктів за Каталогом продуктів харчування".
"Адаптовуємо наші закупівельні процеси під умови війни. Нові вимоги до закупівлі свіжої фермерської продукції дозволять постачати в армію якіснішу та здоровішу їжу", – підкреслив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Очікується, що закупівельна агенція Міноборони ДОТ розпочне використовувати оновлені правила з початку 2025 року.