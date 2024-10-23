Минобороны намерено наростить закупки фермерской продукции для ВСУ
Министерство обороны Украины с 2025 года планирует увеличить закупки фермерской продукции для Вооруженных сил Украины. Со ссылкой на пресс-службу министерства, сообщает Экономическая правда.
Отмечается, что это стало возможным после того, как Министерство обороны Украины увеличило сроки их закупки. Соответствующие изменения зафиксированы в обновленных "Периодах поставки и упаковки продуктов по Каталогу продуктов питания".
"Адаптируем наши закупочные процессы под условия войны. Новые требования к закупке свежей фермерской продукции позволят поставлять в армию качественную и здоровую пищу", - подчеркнул заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Ожидается, что закупочное агентство Минобороны ДОТ начнет использовать обновленные правила с начала 2025 года.