Минобороны намерено наростить закупки фермерской продукции для ВСУ

Министерство обороны Украины с 2025 года планирует увеличить закупки фермерской продукции для Вооруженных сил Украины.﻿ Со ссылкой на пресс-службу министерства, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что это стало возможным после того, как Министерство обороны Украины увеличило сроки их закупки. Соответствующие изменения зафиксированы в обновленных "Периодах поставки и упаковки продуктов по Каталогу продуктов питания".

"Адаптируем наши закупочные процессы под условия войны. Новые требования к закупке свежей фермерской продукции позволят поставлять в армию качественную и здоровую пищу" , - подчеркнул заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Ожидается, что закупочное агентство Минобороны ДОТ начнет использовать обновленные правила с начала 2025 года.