Президент Фінляндії вважає, що запрошення України до НАТО неминуче

Президент Фінляндії Александер Стубб переконаний, що Україна, зрештою, стане членом НАТО, її запрошення є неминучим.﻿ З посиланням на DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зрештою, Україна стане членом НАТО - коли саме, ми не знаємо, але це запрошення є неминучим" , - зазначив Стубб.

Він також зауважив, що коли йдеться про підтримку України, то Фінляндія чує те, про що просить президент України Володимир Зеленський.