Президент Фінляндії вважає, що запрошення України до НАТО неминуче
Президент Фінляндії Александер Стубб переконаний, що Україна, зрештою, стане членом НАТО, її запрошення є неминучим. З посиланням на DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зрештою, Україна стане членом НАТО - коли саме, ми не знаємо, але це запрошення є неминучим", - зазначив Стубб.
Він також зауважив, що коли йдеться про підтримку України, то Фінляндія чує те, про що просить президент України Володимир Зеленський.
"Його меседж полягає в тому, що йому потрібна зброя, і йому не потрібні обмеження щодо використання цієї зброї. Фінляндія не встановлювала жодних обмежень щодо зброї, яку Україна може отримувати від Фінляндії", - наголосив президент Фінляндії.