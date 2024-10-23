Президент Финляндии считает, что приглашение Украины в НАТО неизбежно
Президент Финляндии Александер Стубб убежден, что Украина, в конце концов, станет членом НАТО, ее приглашение неизбежно.Со ссылкой на DW, сообщает Цензор.НЕТ.
"В конце концов, Украина станет членом НАТО - когда именно, мы не знаем, но это приглашение неизбежно", - отметил Стубб.
Он также отметил, что когда речь идет о поддержке Украины, то Финляндия слышит то, о чем просит президент Украины Владимир Зеленский.
"Его месседж заключается в том, что ему нужно оружие, и ему не нужны ограничения по использованию этого оружия. Финляндия не устанавливала никаких ограничений по оружию, которое Украина может получать от Финляндии", - подчеркнул президент Финляндии.