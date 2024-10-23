ВАКС заарештував елітну квартиру генерала СБУ Вітюка

Вищий антикорупційний суд у травні 2024 року арештував квартиру, яка належить дружині бригадного генерала та ексначальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. ﻿Про це розповіли в Національному антикорупційному бюро у відповідь на журналістський запит, повідомляє Hromadske.

Там розповіли, що проводять досудове розслідування за ознаками відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. В межах розслідування детективи перевіряють обставини придбання квартири родиною Вітюків.

«Приводом для звернення прокурора з відповідним клопотанням є існування сукупності достатніх підстав та розумних підозр вважати, що зазначена квартира може підлягати спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України» , — повідомили в бюро.

Також у НАБУ додали, що до них не надходили запити від НАЗК щодо арешту цієї квартири.

hromadske також звернулося із запитом до НАЗК. Ми запитали, чи проводилась експертиза вартості квартири Вітюків під час моніторингу способу життя. Проте в НАЗК відповідати відмовилися.

Нагадаємо, йдеться про квартиру на 195 квадратних метрів в одному зі столичних ЖК, яку дружина Іллі Вітюка придбала у грудні 2023-го. Ринкова вартість такої нерухомості — 21,5 млн гривень. Натомість Ілля Вітюк у своїй декларації вказав, що придбав цю квартиру майже вдвічі дешевше — за 12,8 млн гривень, повідомляли журналісти «Слідство. Інфо».

НАЗК приблизно пів року проводило моніторинг способу життя генерала СБУ Іллі Вітюка. Під час перевірки агентство не виявило невідповідностей між задекларованим і реальним рівнем життя Вітюка.

Після безрезультативної перевірки, голова ГО «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін припустив, що керівник НАЗК Віктор Павлущик бачить свою місію у порятунку ексколег із СБУ, а не встановленні справедливості.