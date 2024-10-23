ВАКС арестовал элитную квартиру генерала СБУ Витюка

Высший антикоррупционный суд в мае 2024 года арестовал квартиру, принадлежащую супруге бригадного генерала и экс-начальника департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.﻿ Об этом рассказали в Национальном антикоррупционном бюро в ответ на журналистский запрос, сообщает Hromadske.

Там рассказали, что проводят досудебное расследование по признакам отмывания имущества, полученного преступным путем. В рамках расследования детективы проверяют обстоятельства приобретения квартиры семьей Витюков.

«Поводом для обращения прокурора с соответствующим ходатайством является существование совокупности достаточных оснований и разумных подозрений считать, что указанная квартира может подлежать специальной конфискации в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом Украины» , — сообщили в бюро.

Также в НАБУ добавили, что к ним не поступали запросы от НАПК об аресте этой квартиры.

hromadske также обратилось с запросом в НАПК. Мы спросили, проводилась ли экспертиза стоимости квартиры Витюков во время мониторинга образа жизни. Однако в НАПК отвечать отказались.

Напомним, речь идет о квартире на 195 квадратных метров в одном из столичных ЖК, которую жена Ильи Витюка приобрела в декабре 2023-го. Рыночная стоимость такой недвижимости — 21,5 млн гривен. Илья Витюк в своей декларации указал, что приобрел эту квартиру почти вдвое дешевле — за 12,8 млн гривен, сообщали журналисты «Следствие. Инфо».

НАПК примерно полгода проводило мониторинг образа жизни генерала СБУ Ильи Витюка. В ходе проверки агентство не выявило несоответствий между задекларированным и реальным уровнем жизни Витюка.

После безрезультативной проверки председатель ОО «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин предположил, что руководитель НАПК Виктор Павлущик видит свою миссию в спасении экс-коллег из СБУ, а не установлении справедливости.