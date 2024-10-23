Україна повернула з окупованих територій ще шістьох дітей

З тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя та Криму Україні вдалося повернути ще шістьох дітей.﻿ Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець, повідомляє Лівий берег.

В межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA 5 родин з 6 дітьми змогли виїхати з тимчасово окупованих територій України. Це сім’ї з тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької областей та Криму.

За словами Лубінця, сім’ї на ТОТ зіштовхнулися з психологічним тиском, відсутністю належного медичного обслуговування та постачання потрібних ліків. Окупанти змусили отримати російські паспорти дорослих членів родин, без яких вони не змогли б пересуватися по ТОТ України.

"Діти змушені були відвідувати російські школи, де навчальний процес був пронизаний пропагандою "руского міра". Без згоди батьків і самих дітей їх записували до мілітарних організацій. За відмову вчитися у російських школах погрожували вилучити дітей з сім’ї та забрати батьків на "підвали" за надуманими статтями" , — наголошує омбудсман.

Наразі сім’ї перебувають на підконтрольній Уряду України території.