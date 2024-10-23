Украина вернула с оккупированных территорий еще шестерых детей

С временно оккупированных территорий Херсонщины, Запорожья и Крыма Украине удалось вернуть еще шестерых детей. Об этом заявил омбудсман Дмитрий Лубинец, сообщает Левый берег.

В рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA 5 семей с 6 детьми смогли уехать с временно оккупированных территорий Украины. Это семьи из временно оккупированных Херсонской, Запорожской областей и Крыма.

По словам Лубинца, семьи на ТОТ столкнулись с психологическим давлением, отсутствием надлежащего медицинского обслуживания и поставки нужных лекарств. Оккупанты заставили получить российские паспорта взрослых членов семей, без которых они не смогли бы передвигаться по ВТО Украины.

"Дети вынуждены были посещать русские школы, где учебный процесс был пронизан пропагандой "русского мира". Без согласия родителей и самих детей их записывали в милитарные организации. За отказ учиться в российских школах угрожали изъять детей из семьи и забрать родителей на подвалы" "по надуманным статьям" , - отмечает омбудсман.

В настоящее время семьи находятся на подконтрольной Правительству Украины территории.