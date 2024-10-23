На озброєнні ЗСУ з'являться роботизовані "таргани"
Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган". З посиланням на пресслужбу МОУ, пише Ірина Костенко, РБК-Україна.
Що відомо про роботизований комплекс "Тарган"
У Міноборони розповіли, що безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган" був розроблений українськими інженерами.
Він має невеликі розміри, тож це дозволяє транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі.
Тим часом сам наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб це можуть бути:
- боєприпаси
- продукти харчування
- спорядження тощо
Зазначається також, що "Тарган" може рухатись полем бою непомітно та на значну відстань завдяки:
- безшумному електричному двигуну
- великим гумовим колесам
- особливостям конструкції
Нагадаємо, на тлі повномасштабної війни з РФ українська влада та армія прагнуть збільшити виробництво далекобійного озброєння, включаючи балістичні ракети, здатні завдавати ударів по ворожих цілях на великих відстанях.
Щоб забезпечити стратегічну автономію та зміцнити обороноздатність країни в умовах затяжної війни, уряд України розробляє комплексні програми підтримки оборонної промисловості.
Однією з новітніх українських розробок стала ракета-дрон "Паляниця", яку вже було застосовано в бойових умовах. Це високоточне озброєння створене для ураження стратегічних об'єктів противника та демонструє здатність України самостійно розробляти й впроваджувати сучасні види зброї, які відповідають вимогам війни. Читайте також, як Міноборони сертифікувало першу школу операторів БПЛА.