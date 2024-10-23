На вооружении ВСУ появятся роботизированные "тараканы"

Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использовать в подразделениях Сил обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "Таракан". Со ссылкой на пресс-службу МОУ, пишет Ирина Костенко, РБК-Украина.

Что известно о роботизированном комплексе "Таракан"

В Минобороны рассказали, что беспилотный наземный роботизированный комплекс "Таракан" был разработан украинскими инженерами.

Он имеет небольшие размеры, что позволяет транспортировать его в микроавтобусе или на автомобильном прицепе.

Между тем сам наземный робот может перевозить до двух центнеров груза. В зависимости от потребностей это могут быть:

боеприпасы

продукты питания

снаряжение и т.п.

Отмечается также, что "Таракан" может двигаться по полю боя незаметно и на значительное расстояние благодаря:

бесшумному электрическому двигателю

большим резиновым колесам

особенностям конструкции

Наземный роботизированный комплекс "Таракан" (фото: mil.gov.ua)

Напомним, на фоне полномасштабной войны с РФ украинские власти и армия стремятся увеличить производство дальнобойного вооружения, включая баллистические ракеты, способные наносить удары по враждебным целям на больших расстояниях.

Чтобы обеспечить стратегическую автономию и укрепить обороноспособность страны в условиях затяжной войны, правительство Украины разрабатывает комплексные программы поддержки оборонной промышленности.

Одной из новейших украинских разработок стала ракета-дрон "Паляница", которая уже была применена в боевых условиях. Это высокоточное вооружение создано для поражения стратегических объектов противника и демонстрирует способность Украины самостоятельно разрабатывать и внедрять современные виды оружия, отвечающие требованиям войны. Читайте также, как Минобороны сертифицировало первую школу операторов БПЛА.