У Туреччині напали на компанію, яка виробляє безпілотники та літаки
Біля столиці Туреччини Анкари в середу вдень, 23 жовтня, прогримів потужний вибух біля штаб-квартири компанії Turkish Aerospace Industries, яка займається виробництвом безпілотників, повідомляє Дзеркало тижня.
Як заявив в Х міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая, на місці є загиблі та поранені.
«Терористична атака була здійснена проти Turkish Aerospace Industries... На жаль, у нас є загиблі та поранені люди», — написав він у соцмережі.
Як пише турецьке агентство «Анадолу», спочатку біля воріт TUSAŞ пролунав вибух, а потім було чутно постріли. У свою чергу як зазначає CNN TÜRK, за попередніми даними, невідомі підійшли до лінії безпеки об’єкта TAI, підірвали автомобіль і розпочали стрілянину. На місце події негайно були направлені силовики, бригади медиків та пожежників. За попередніми даними загинули щонайменше двоє людей.
У свою чергу видання Hürriyet опублікувало фотографії, на яких, як стверджуються, зображено нападника.
Компанія TUSAŞ виробляє винищувачі F-16, легкі транспортно-патрульні літаки, вертольоти, дрони тощо.