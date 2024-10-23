У Туреччині напали на компанію, яка виробляє безпілотники та літаки

Біля столиці Туреччини Анкари в середу вдень, 23 жовтня, прогримів потужний вибух біля штаб-квартири компанії Turkish Aerospace Industries, яка займається виробництвом безпілотників, повідомляє Дзеркало тижня.

Як заявив в Х міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая, на місці є загиблі та поранені.

«Терористична атака була здійснена проти Turkish Aerospace Industries... На жаль, у нас є загиблі та поранені люди» , — написав він у соцмережі.

Як пише турецьке агентство «Анадолу», спочатку біля воріт TUSAŞ пролунав вибух, а потім було чутно постріли. У свою чергу як зазначає CNN TÜRK, за попередніми даними, невідомі підійшли до лінії безпеки об’єкта TAI, підірвали автомобіль і розпочали стрілянину. На місце події негайно були направлені силовики, бригади медиків та пожежників. За попередніми даними загинули щонайменше двоє людей.

У свою чергу видання Hürriyet опублікувало фотографії, на яких, як стверджуються, зображено нападника.

Компанія TUSAŞ виробляє винищувачі F-16, легкі транспортно-патрульні літаки, вертольоти, дрони тощо.