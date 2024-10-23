В Турции напали на компанию, производящую беспилотники и самолеты

Возле столицы Турции Анкары в среду днем, 23 октября, прогремел мощный взрыв возле штаб-квартиры компании Turkish Aerospace Industries, которая, в частности, занимается производством беспилотников, сообщает Зеркало недели.

Как заявил в Х министр внутренних дел Турции Али Эрликая, на месте есть погибшие и раненые.

"Террористическая атака была совершена против Turkish Aerospace Industries... К сожалению, у нас есть погибшие и раненые люди" , - написал он в соцсети.

Как пишет турецкое агентство «Анадолу», сначала у ворот TUSAŞ раздался взрыв, а затем были слышны выстрелы. В свою очередь как отмечает CNN TÜRK, по предварительным данным, неизвестные подошли к линии безопасности объекта TAI, взорвали автомобиль и приступили к стрельбе. На место происшествия были направлены силовики, бригады медиков и пожарных. По предварительным данным погибли по меньшей мере два человека.

В свою очередь издание Hürriyet опубликовало фотографии, на которых, как утверждаются, изображен нападающий.

Компания TUSAŞ производит истребители F-16, легкие транспортно-патрульные самолеты, вертолеты, дроны и т.д.