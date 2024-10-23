США виділяють Україні $20 млрд із заморожених росактивів - Зеленський

США ухвалили рішення про передачу Україні 20 млрд доларів у рамках кредиту. Його погасять за рахунок прибутку від заморожених на Заході активів РФ.﻿ З посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Є зараз важлива новина зі Сполучених Штатів: Америка ухвалила рішення виділити 20 мільярдів доларів. Це кошти, забезпечені замороженими російськими активами" , -- розповів Зеленський.

Він уточнив, що 20 млрд доларів від США - це частина рішення "Великої сімки" щодо надання Україні 50 млрд доларів. Це необхідно для захисту та стійкості України.

"Важливо реалізувати це вже цього року. Дякую Сполученим Штатам, дякую всій "Групі семи" , - додав президент.

Кредит від G7

Нагадаємо, політичне рішення про передачу Україні кредиту на 50 млрд доларів від G7 було ухвалено ще влітку. З того часу країни "Великої сімки" вели дискусії про те, як реалізувати таку ініціативу.

Сьогодні, 23 жовтня, Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні до 35 млрд євро, що стане частиною кредиту на 50 млрд доларів від G7.

Кошти для кредиту також мають виділити Британія, Японія та Канада.