США выделяют Украине $20 млрд из замороженных росактивов - Зеленский
США приняли решение о передаче Украине 20 млрд долларов в рамках кредита. Его погасят за счет прибыли от замороженных на Западе активов РФ. Со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
"Есть сейчас важная новость из Соединенных Штатов: Америка приняла решение выделить 20 миллиардов долларов. Это средства, обеспеченные замороженными российскими активами", - рассказал Зеленский.
Он уточнил, что 20 млрд долларов от США - это часть решения "Большой семерки" о предоставлении Украине 50 млрд долларов. Это необходимо для защиты и стойкости Украины.
"Важно реализовать это уже в этом году. Спасибо Соединенным Штатам, спасибо всей "Группе семи", - добавил президент.
Кредит от G7
Напомним, политическое решение о передаче Украине кредита на 50 млрд долларов от G7 было принято еще летом. С тех пор страны "Большой семерки" вели дискуссии о том, как реализовать такую инициативу.
Сегодня, 23 октября, Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине до 35 млрд евро, что станет частью кредита на 50 млрд долларов от G7.
Средства для кредита также должны выделить Британия, Япония и Канада.