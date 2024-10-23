У НАТО підтвердили присутність солдатів КНДР на території Росії

Країни-члени НАТО отримали підтвердження того, що Північна Корея відправила свої війська до Російської Федерації, заявила речниця Альянсу Фара Дахлалла. З посиланням на Deutsche Welle, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За її словами, члени Альянсу мають докази розгортання військ КНДР в Росії.

"Якщо цим військам доведеться воювати в Україні, це означатиме значне посилення підтримки Північною Кореєю незаконної війни Росії і ще одну ознаку значних втрат Росії на лінії фронту" , - заявила речниця.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Північна Корея відправить свої війська до України, щоб воювати на боці Росії, це значно загострить конфлікт.