В НАТО подтвердили присутствие солдат КНДР на территории России

Страны-члены НАТО получили подтверждение того, что Северная Корея отправила свои войска в Российскую Федерацию, заявила спикер Альянса Фара Дахлалла. Со ссылкой на Deutsche Welle, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По ее словам, члены Альянса располагают доказательствами развертывания войск КНДР в России.

"Если этим войскам придется воевать в Украине, это будет означать значительное усиление поддержки Северной Кореей незаконной войны России и еще один признак значительных потерь России на линии фронта" , - заявила представительница.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, если Северная Корея отправит свои войска в Украину, чтобы воевать на стороне России, это значительно обострит конфликт.