На півночі зафіксували ударні БПЛА, у Києві оголосили тривогу (Оновлено)

Російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.﻿﻿ З посиланням на Повітряні сили, повідомляє Українська правда.

О 21:32 повідомили про групу ворожих ударних БпЛА через Чернігівщину в напрямку Київської області.

О 21:51 Повітряні сили повідомили про дрони через Бровари курсом на Київ. У столиці оголосили повітряну тривогу.

У Київській ОВА повідомили, що у регіоні зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.

О 22:41 військові попередили про нову групу ударних БпЛА через Сумщину курсом на Полтавську область.