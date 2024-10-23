На севере зафиксировали ударные БПЛА, в Киеве объявили тревогу (Обновлено)

Российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.﻿﻿ Со ссылкой на Воздушные силы, сообщает Украинская правда.

В 21:32 сообщили о группе вражеских ударных БпЛА через Черниговскую область в направлении Киевской области.

В 21:51 Воздушные силы сообщили о дронах через Бровары курсом на Киев. В столице объявили воздушную тревогу.

В Киевской ОВА сообщили, что в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работают силы ПВО.

В 22:41 военные предупредили о новой группе ударных БпЛА через Сумскую область курсом на Полтавскую область.