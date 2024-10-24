ISW: Росія не заручилася міжнародною підтримкою на саміті БРІКС
Прийняття Казанської декларації 23 жовтня, на другий день саміту БРІКС у Казані, Республіка Татарстан, продемонструвало, що Росія ще не заручилася міжнародною підтримкою і не створила альтернативної структури безпеки, якої бажає Кремль, повідомляє Українська правда.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Військові аналітики пишуть, що у Казанській декларації лише один раз згадується війна Росії в Україні.
У декларації зазначається, що всі підписанти повинні діяти відповідно до принципів Статуту ООН - включаючи положення про повагу до територіальної цілісності - і що держави БРІКС вітають "відповідні" пропозиції посередництва, спрямовані на забезпечення мирного врегулювання війни шляхом діалогу і дипломатії.
Україна підкреслила, що "принципи Статуту ООН" є основним шляхом, за допомогою якого Україна може досягти миру, і наголосила на незаконності російської війни з точки зору міжнародного права.
Міністерство закордонних справ України відреагувало на Казанську декларацію, заявивши, що вона свідчить про те, що Росія не змогла "експортувати" свої погляди на зміну світового порядку та архітектури глобальної безпеки країнам-учасницям саміту БРІКС.
МЗС України заявило, що декларація також демонструє, що країни БРІКС не об'єднані навколо війни Росії проти України, ймовірно, через те, що багато з цих країн підтримують принципи Статуту ООН.
Служба зовнішньої розвідки України аналогічно оцінила, що саміт БРІКС не призведе до схвалення міжнародним співтовариством альтернативної системи міжнародного врегулювання, якої прагне Росія, і заявила, що Індія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Бразилія та Південна Африка виступили проти перетворення БРІКС на антиамериканську коаліцію.
Ключові висновки ISW за 23 жовтня:
- Прийняття Казанської декларації 23 жовтня, на другий день саміту БРІКС у Казані, Республіка Татарстан, продемонструвало, що Росія ще не заручилася міжнародною підтримкою і не створила альтернативної структури безпеки, якої бажає Кремль.
- Президент Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін підтвердив давню позицію КНР, яка закликає до деескалації війни Росії в Україні, і не рекомендує залучати треті сторони у війну на тлі повідомлень про підготовку Росії до розгортання північнокорейських військ в Україні.
- Президент Ірану Масуд Пезешкян підтвердив наміри Ірану посилити зв'язки з Росією та Китайською Народною Республікою (КНР) на саміті БРІКС у Казані, Росія, 23 жовтня.
- За останні дні російські війська досягли значних тактичних успіхів у Селидовому та його околицях, але очевидне зосередження російського військового командування на забезпеченні безпеки Селидового відбулося за рахунок здатності російських військ підтримувати значущий наступ безпосередньо на Покровськ - оперативну мету, яку Росія визначила для себе на цій ділянці фронту.
- Пентагон і Білий дім підтвердили розгортання північнокорейських військ на території Росії.
- Росія і Білорусь оголосили про плани провести командно-штабні навчання "Захід-2025" у невизначену дату у 2025 році на тлі поглиблення російсько-білоруської інтеграції у сфері безпеки в рамках Союзної держави.
- Українські та російські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області.
- Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Куп'янська, Покровська та Вугледара.
- За повідомленнями, російські військові примушують російських призовників до контрактної служби в російській армії, виплачуючи призовні бонуси призовникам, які ніколи не підписували контракти на військову службу з Міністерством оборони (МО) Росії.