ISW: Россия не заручилась международной поддержкой на саммите БРИКС

Принятие Казанской декларации 23 октября, на второй день саммита БРИКС в Казани, Республика Татарстан, продемонстрировало, что Россия еще не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативной структуры безопасности, которой желает Кремль, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Военные аналитики пишут, что в Казанской декларации только один раз упоминается война России в Украине.

В декларации отмечается, что все подписанты должны действовать в соответствии с принципами Устава ООН - включая положение об уважении территориальной целостности - и что государства БРИКС приветствуют "соответствующие" предложения посредничества, направленные на обеспечение мирного урегулирования войны путем диалога и дипломатии.

Украина подчеркнула, что "принципы Устава ООН" являются основным путем, с помощью которого Украина может достичь мира, и подчеркнула незаконность российской войны с точки зрения международного права.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на Казанскую декларацию, заявив, что она свидетельствует о том, что Россия не смогла "экспортировать" свои взгляды на изменение мирового порядка и архитектуры глобальной безопасности странам-участницам саммита БРИКС.

МИД Украины заявил, что декларация также демонстрирует, что страны БРИКС не объединены вокруг войны России против Украины, вероятно, из-за того, что многие из этих стран поддерживают принципы Устава ООН.

Служба внешней разведки Украины аналогично оценила, что саммит БРИКС не приведет к одобрению международным сообществом альтернативной системы международного урегулирования, к которой стремится Россия, и заявила, что Индия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бразилия и Южная Африка выступили против превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию.

Ключевые выводы ISW за 23 октября: