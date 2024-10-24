ISW: Россия не заручилась международной поддержкой на саммите БРИКС
Принятие Казанской декларации 23 октября, на второй день саммита БРИКС в Казани, Республика Татарстан, продемонстрировало, что Россия еще не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативной структуры безопасности, которой желает Кремль, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Военные аналитики пишут, что в Казанской декларации только один раз упоминается война России в Украине.
В декларации отмечается, что все подписанты должны действовать в соответствии с принципами Устава ООН - включая положение об уважении территориальной целостности - и что государства БРИКС приветствуют "соответствующие" предложения посредничества, направленные на обеспечение мирного урегулирования войны путем диалога и дипломатии.
Украина подчеркнула, что "принципы Устава ООН" являются основным путем, с помощью которого Украина может достичь мира, и подчеркнула незаконность российской войны с точки зрения международного права.
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на Казанскую декларацию, заявив, что она свидетельствует о том, что Россия не смогла "экспортировать" свои взгляды на изменение мирового порядка и архитектуры глобальной безопасности странам-участницам саммита БРИКС.
МИД Украины заявил, что декларация также демонстрирует, что страны БРИКС не объединены вокруг войны России против Украины, вероятно, из-за того, что многие из этих стран поддерживают принципы Устава ООН.
Служба внешней разведки Украины аналогично оценила, что саммит БРИКС не приведет к одобрению международным сообществом альтернативной системы международного урегулирования, к которой стремится Россия, и заявила, что Индия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бразилия и Южная Африка выступили против превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию.
Ключевые выводы ISW за 23 октября:
- Принятие Казанской декларации 23 октября, на второй день саммита БРИКС в Казани, Республика Татарстан, продемонстрировало, что Россия еще не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативной структуры безопасности, которой желает Кремль.
- Президент Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин подтвердил давнюю позицию КНР, призывающую к деэскалации войны России в Украине, и не рекомендует вовлекать третьи стороны в войну на фоне сообщений о подготовке России к развертыванию северокорейских войск в Украине.
- Президент Ирана Масуд Пезешкян подтвердил намерения Ирана усилить связи с Россией и Китайской Народной Республикой (КНР) на саммите БРИКС в Казани, Россия, 23 октября.
- За последние дни российские войска достигли значительных тактических успехов в Селидово и его окрестностях, но очевидное сосредоточение российского военного командования на обеспечении безопасности Селидово произошло за счет способности российских войск поддерживать значимое наступление непосредственно на Покровск - оперативную цель, которую Россия определила для себя на этом участке фронта.
- Пентагон и Белый дом подтвердили развертывание северокорейских войск на территории России.
- Россия и Беларусь объявили о планах провести командно-штабные учения "Запад-2025" в неопределенную дату в 2025 году на фоне углубления российско-белорусской интеграции в сфере безопасности в рамках Союзного государства.
- Украинские и российские войска недавно продвинулись вперед в Курской области.
- Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Купянска, Покровска и Угледара.
- По сообщениям, российские военные принуждают российских призывников к контрактной службе в российской армии, выплачивая призывные бонусы призывникам, которые никогда не подписывали контракты на военную службу с Министерством обороны (МО) России.