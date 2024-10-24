Туреччина після теракту вдарила по цілях в Іраку та Сирії

23 жовтня турецькі військові провели повітряні операції проти терористичних цілей на півночі Іраку та Сирії. Загалом було "успішно знищено" 32 цілі, що належали терористам.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні Міноборони Туреччини, повідомляє Українська правда.

Турецькі військові підкреслили, що застосовували вітчизняні боєприпаси та "нейтралізували" багатьох терористів.

А сама операція була проведена "відповідно до наших прав на самооборону, які випливають із статті 51 Статуту ООН".

"Під час цих операцій були вжиті всі запобіжні заходи, щоб запобігти шкоді невинним цивільним особам, дружнім елементам, історичним і культурним цінностям та навколишньому середовищу" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, теракт у середу вдень стався біля штаб-квартири компанії Turkish Aerospace Industries в Кахраманказані, що приблизно за 28 кілометрів від Анкари.

ЗМІ раніше повідомили, що напад скоїли троє терористів. Глава МВС Туреччини Алі Єрлікая стверджував, що двох із них нейтралізували.

Turkish Aerospace Industries – державна компанія з виробництва зброї та аерокосмічних технологій, що базується поблизу столиці Туреччини Анкари.