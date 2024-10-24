Турция после теракта ударила по целям в Ираке и Сирии после теракта

23 октября турецкие военные провели воздушные операции против террористических целей на севере Ирака и Сирии. Всего было "успешно уничтожено" 32 цели, принадлежавшие террористам.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Минобороны Турции, сообщает Украинская правда.

Турецкие военные подчеркнули, что применяли отечественные боеприпасы и "нейтрализовали" многих террористов.

А сама операция была проведена "в соответствии с нашими правами на самооборону, которые вытекают из статьи 51 Устава ООН".

"Во время этих операций были приняты все меры предосторожности, чтобы предотвратить вред невинным гражданским лицам, дружественным элементам, историческим и культурным ценностям и окружающей среде" , – говорится в сообщении.

Напомним, теракт в среду днем произошел возле штаб-квартиры компании Turkish Aerospace Industries в Кахраманказане, что примерно в 28 километрах от Анкары.

СМИ ранее сообщили, что нападение совершили трое террористов. Глава МВД Турции Али Ерликая утверждал, что двух из них нейтрализовали.

Turkish Aerospace Industries – государственная компания по производству оружия и аэрокосмических технологий, базирующаяся вблизи столицы Турции Анкары.

Она производит как военные, так и гражданские самолеты и вертолеты, а также беспилотные системы для вооруженных сил Турции и других стран мира.

TAI была создана с целью уменьшения зависимости Турции от иностранного импорта аэрокосмических технологий военного назначения.