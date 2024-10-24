РосЗМІ: Син Януковича отримав російське громадянство

Олександр Янукович, син колишнього президента України Віктора Януковича, отримав російське громадянство, повідомляє Українська правда.

Про це свідчать документи, які є в розпорядженні російського пропагандистського видання "РИА Новости".

Як випливає з документів, Олександр Янукович займається в Росії бізнесом - 10 років тому він зареєстрував у Санкт-Петербурзі компанію.

Основним видом діяльності компанії вказується управління фінансово-промисловими групами.

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