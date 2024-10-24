Александр Янукович, сын бывшего президента Украины Виктора Януковича, получил российское гражданство, сообщает Украинская правда.

Об этом свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении российского пропагандистского издания "РИА Новости".

Как следует из документов, Александр Янукович занимается в России бизнесом - 10 лет назад он зарегистрировал в Санкт-Петербурге компанию.

Основным видом деятельности компании указывается управление финансово-промышленными группами.

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