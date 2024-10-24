КМВА: На підльоті до Києва знищено близько 10 російських ударних дронів
Уночі 24 жовтня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками, поблизу Києва виявили близько 10 дронів, їх усіх вдалося знешкодити, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила КМВА у Telegram.
"Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 6 годин. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено біля десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, були знешкоджені. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила".
Він додав, що станом на 7:30 ранку у Київській області ведеться бойова робота проти решти БпЛА ворога, тож не виключено, що в Києві знову можуть оголосити повітряну тривогу.
За словами Попка, це була 14-а повітряна атака росіян з початку жовтня.
Окупанти запускали свої дрони з Курської області РФ. На столицю БпЛА заходили переважно з північного і північно-східного напрямку.
Передісторія:
- У ніч на 24 жовтня російські окупанти запустили ударні безпілотники на територію України з півдня та півночі.
- У Києві та області працювала протиповітряна оборона.