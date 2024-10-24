КГВА: На подлете к Киеву уничтожено около 10 российских ударных дронов
Ночью 24 октября россияне атаковали Украину ударными беспилотниками, вблизи Киева обнаружили около 10 дронов, их всех удалось обезвредить, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила КГВА в Telegram.
"Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и суммарно длилась почти 6 часов. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около десятка российских дронов. Все вражеские БпЛА, которые угрожали столице, были обезврежены. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала".
Он добавил, что по состоянию на 7:30 утра в Киевской области ведется боевая работа против остальных БПЛА врага, поэтому не исключено, что в Киеве снова могут объявить воздушную тревогу.
По словам Попко, это была 14-я воздушная атака россиян с начала октября.
Оккупанты запускали свои дроны из Курской области РФ. На столицу БпЛА заходили преимущественно с северного и северо-восточного направления.
Предыстория:
- В ночь на 24 октября российские оккупанты запустили ударные беспилотники на территорию Украины с юга и севера.
- В Киеве и области работала противовоздушная оборона.