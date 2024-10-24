У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 240 російських загарбників, 45 артилерійських систем, 25 ББМ та 108 безпілотників, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.10.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 684 280 (+1 240) осіб,

танків – 9 090 (+2) од,

бойових броньованих машин – 18 254 (+25) од,

артилерійських систем – 19 719 (+45) од,

РСЗВ – 1 236 (+2) од,

засобів ППО – 981 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 597 (+108) од,

крилатих ракет – 2 625 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27 286 (+69) од,

спеціальної техніки – 3 513 (+4) од.

Дані уточнюються.