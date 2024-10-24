В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 240 российских захватчиков, 45 артиллерийских систем, 25 ББМ и 108 беспилотников, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 684 280 (+1 240) человек,
- танков – 9 090 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 18 254 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 19 719 (+45) ед,
- РСЗО – 1 236 (+2) ед,
- средств ПВО – 981 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 597 (+108) ед,
- крылатых ракет – 2 625 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 27 286 (+69) ед,
- специальной техники – 3 513 (+4) ед.
Данные уточняются.