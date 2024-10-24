Повітряні сили: ППО збила 40 безпілотників, ще один перебуває у небі

У ніч на 24 жовтня російські війська вдарили по Україні ударними безпілотниками та ракетами. Сили ППО збили 40 "Шахедів" та дронів невстановленого типу. Водночас сім безпілотників локаційно втрачено, ще два – полетіли в напрямку Росії та Білорусі. Також один дрон перебуває у повітряному просторі України.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували для ударів по Україні дві крилаті ракети Х-22 з літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря, дві керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору Брянської області, а також 50 БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ (РФ) та Крим.

"Станом на 8.30 підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях.

Крім того, 7 російських безпілотників локаційно втрачено, 1 – в повітряному просторі України, ще 2 – повернули у напрямку Росії та Білорусі. Ворожі ракети не досягли своїх цілей" , – йдеться в повідомленні.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.