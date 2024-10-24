Воздушные силы: ПВО сбила 40 беспилотников, еще один находится в небе

В ночь на 24 октября русские войска ударили по Украине ударными беспилотниками и ракетами. Силы ПВО сбили 40 "Шахедов" и дронов неустановленного типа. В то же время семь беспилотников локационно потеряны, еще два – улетели в направлении России и Беларуси. Также один дрон находится в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общем, россияне применили для ударов по Украине две крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря, две управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства Брянской области, а также 50 БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Орел, Курск (РФ) и Крым.

"По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 40 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

Кроме того, 7 российских беспилотников локационно потеряны, 1 – в воздушном пространстве Украины, еще 2 – вернули в направлении России и Беларуси. Вражеские ракеты не достигли своих целей" , – говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.