ОВА: На Київщині уламки дронів пошкодили трансформатор та вікна у двох підприємствах
Внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників у Київській області пошкоджений трансформатор і вікна у будівлях двох підприємств, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook.
"В одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є незначні пошкодження вікон в будівлях двох підприємств. Крім того, сталося пошкодження корпусу трансформатора та загорання трав'яного настилу. Пожежа ліквідована".
За словами Кравченка, через російську дронову атаку тривогу в області оголошували двічі за ніч, загалом вона тривала більше 9 годин.
"В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", – підсумував голова ОВА.
Передісторія:
- У ніч на 24 жовтня російські окупанти запустили ударні безпілотники на територію України з півдня та півночі.
- У Києві та області працювала протиповітряна оборона.
- Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни атакували Україну 50-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу, на ранок підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА.