ОВА: На Киевщине обломки дронов повредили трансформатор и окна в двух предприятиях

В результате падения обломков сбитых российских беспилотников в Киевской области поврежден трансформатор и окна в зданиях двух предприятий, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook.

"В одном из районов Киевщины в результате падения обломков сбитых вражеских целей есть незначительные повреждения окон в зданиях двух предприятий. Кроме того, произошло повреждение корпуса трансформатора и возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован".

По словам Кравченко, из-за российской дроновой атаки тревогу в области объявляли дважды за ночь, в общем она длилась более 9 часов.

"В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет" , – подытожил глава ОВА.

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