ОГП: Росіяни вбили чотирьох полонених нацгвардійців біля Селидового
Російські військові в районі міста Селидове на Донеччині захопили в полон чотирьох бійців Нацгварідї ЗСУ, допитали їх на камеру, а потім вбили, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Офіс генпрокурора.
"Прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)".
Повідомляється, що за оперативними даними, 6 жовтня 2024 року четверо військових Національної гвардії України виконували службово-бойові завдання на позиціях в районі міста Селидове.
Близько 13.00 окупанти розпочали штурм укріплень, під час якого захопили захисників у полон. У подальшому росіяни записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео.
Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців.
В Офісі генпрокурора наголосили, що вивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Передісторія:
- За даними Офісу генпрокурора, за останній рік зросла кількість страт окупантами українських військовополонених: ці злочини є непоодинокими інцидентами, а цілеспрямованою політикою держави-агресора, наголосив генпрокурор Андрій Костін.
- В останні дні російські окупанти поєднують штурмові дії у напрямку околиць Селидового Донецької області, прагнучи захопити місто, оточивши його з флангів.
- Противник застосовує велику кількість піхоти. Лише за добу 20 жовтня на Покровському напрямку бійці Національної гвардії відбили 17 спроб штурмів росіян.