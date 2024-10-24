ОГП: Росіяни вбили чотирьох полонених нацгвардійців біля Селидового

Російські військові в районі міста Селидове на Донеччині захопили в полон чотирьох бійців Нацгварідї ЗСУ, допитали їх на камеру, а потім вбили, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Офіс генпрокурора.

"Прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)".

Повідомляється, що за оперативними даними, 6 жовтня 2024 року четверо військових Національної гвардії України виконували службово-бойові завдання на позиціях в районі міста Селидове.

Близько 13.00 окупанти розпочали штурм укріплень, під час якого захопили захисників у полон. У подальшому росіяни записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео.

Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців.

В Офісі генпрокурора наголосили, що вивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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