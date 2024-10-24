ОГП: Россияне убили четырех пленных нацгвардейцев возле Селидово
Российские военные в районе города Селидово Донецкой области захватили в плен четырех бойцов Нацгвардии ВСУ, допросили их на камеру, а затем убили, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Офис генпрокурора.
"Прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)".
Сообщается, что по оперативным данным, 6 октября 2024 года четверо военных Национальной гвардии Украины выполняли служебно-боевые задачи на позициях в районе города Селидово.
Около 13.00 оккупанты начали штурм укреплений, во время которого захватили защитников в плен. В дальнейшем россияне записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео.
На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих.
В Офисе генпрокурора отметили, что вывство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Предыстория:
- По данным Офиса генпрокурора, за последний год возросло количество казней оккупантами украинских военнопленных: эти преступления являются не единичными инцидентами, а целенаправленной политикой государства-агрессора, отметил генпрокурор Андрей Костин.
- В последние дни российские оккупанты объединяют штурмовые действия в направлении окрестностей Селидово Донецкой области, стремясь захватить город, окружив его с флангов.
- Противник применяет большое количество пехоты. Только за сутки 20 октября на Покровском направлении бойцы Национальной гвардии отбили 17 попыток штурмов россиян.