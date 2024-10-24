У Польщі пояснили, коли зможуть передати Україні свої МіГи-29

Польща передасть Україні решту своїх винищувачів МіГ-29 тоді, коли «заповнить прогалини», які створює передача цих літаків Києву, повідомляє Укрінформ.

Про це в інтервʼю сказав тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

Як зазначив дипломат, зараз Варшава готує різні пакети допомоги для України.

«За останні два роки Польща вже передала запасні частини та літаки МіГ-29. Ми фактично першими закликали союзників надати вам щось важче за Джавеліни – танки, МіГ-29 і старіші літаки. Зараз питання в тому, як нам забезпечити «заповнення прогалин» – є такий військовий термін», - підкреслив Лукасевич.

Він зазначив, що Польща має ще близько 10-15 таких літаків, які все ще використовуються як частина ППО. Станом на сьогодні Варшава здійснює масштабну трансформацію військово-повітряних сил, купуючи новинки у партнерів – літаки F-16 та F-35.

«Але процес ще триває, тому ми не можемо дозволити собі втратити навіть цей десяток МіГ-29, бо почуватимемося незахищеними. Маючи як стратегічну мету підтримку України, ми закликаємо союзників як у двосторонньому форматі, так і на рівні НАТО допомогти нам заповнити прогалини, які створить передача МіГів. По суті, це означає, що наші союзники мають надіслати до Польщі кілька ескадрилій інших літаків, щоб дати нам час наростити власні спроможності, аби ми змогли передати МіГи, які так потрібні українським пілотам», - підкреслив дипломат.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали 8 липня у Варшаві безпекову угоду між Україною і Польщею. У ній, зокрема, передбачається “розгляд можливості передачі ескадрильї МіГ-29 без шкоди для безпеки Польщі та оперативних можливостей повітряних сил Польщі”. Тоді під час пресконференції у Варшаві Зеленський підкреслював, що Україна дуже розраховує на ці пострадянські літаки, які модернізовано за стандартами НАТО. Своєю чергою Туск зазначав, що він не знає точної дати їх передачі Україні, оскільки зараз вони ще виконують місії з чергування у повітряному просторі НАТО.

Згодом глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час відвідання Києва зазначив, що Варшава може передати свої МіГи Україні тоді, коли союзники допоможуть польській стороні в місії Air Policing (Повітряне патрулювання - ред.) над Польщею.