В Польше объяснили, когда смогут передать Украине свои МиГи-29

Польша передаст Украине остальные свои истребителей МиГ-29, когда «заполнит пробелы», которые создает передача этих самолетов Киеву, сообщает Укринформ.

Об этом в интервью сказал временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич.

Как отметил дипломат, сейчас Варшава готовит разные пакеты помощи для Украины.

«За последние два года Польша уже передала запасные части и самолеты МиГ-29. Мы фактически первыми призвали союзников предоставить вам что-то тяжелее Джавелинов – танки, МиГ-29 и более старые самолеты. Сейчас вопрос в том, как нам обеспечить «заполнение пробелов» – такой военный термин», - подчеркнул Лукасевич.

Он отметил, что у Польши еще около 10-15 таких самолетов, которые все еще используются как часть ПВО. На сегодняшний день Варшава осуществляет масштабную трансформацию военно-воздушных сил, покупая новинки у партнеров – самолеты F-16 и F-35.

«Но процесс еще продолжается, поэтому мы не можем позволить себе потерять даже этот десяток МиГ-29, потому что будем чувствовать себя незащищенными. Имея в качестве стратегической цели поддержку Украины, мы призываем союзников как в двустороннем формате, так и на уровне НАТО помочь нам восполнить пробелы, которые создаст передача МиГ. По сути это означает, что наши союзники должны прислать в Польшу несколько эскадрилий других самолетов, чтобы дать нам время нарастить собственные способности, чтобы мы смогли передать МиГи, которые так нужны украинским пилотам», - подчеркнул дипломат.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Польши Дональд Туск подписали 8 июля в Варшаве соглашение о безопасности между Украиной и Польшей. В ней, в частности, предполагается "рассмотрение возможности передачи эскадрильи МиГ-29 без ущерба безопасности Польши и оперативных возможностей воздушных сил Польши". Тогда во время пресс-конференции в Варшаве Зеленский подчеркивал, что Украина очень рассчитывает на эти постсоветские самолеты, модернизированные по стандартам НАТО. В свою очередь, Туск отмечал, что он не знает точной даты их передачи Украине, поскольку сейчас они еще выполняют миссии по дежурству в воздушном пространстве НАТО.

Впоследствии глава МИД Польши Радослав Сикорский во время посещения Киева отметил , что Варшава может передать свои МиГи Украине тогда, когда союзники помогут польской стороне в миссии Air Policing (Воздушное патрулирование) над Польшей.