Лукашенко прокоментував інформацію про війська КНДР в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашненко переконує, що Росія не залучатиме війська Північної Кореї до війни проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це Лукашенко заявив у інтерв'ю BBC під час візиту до Росії на саміт БРІКС.

Самопроголошений президент Білорусі назвав такі повідомлення "дурнею .

У інтерв'ю Лукашенко намагався виправдати президента РФ Володимира Путіна. Білоруський політик заявив, що, "знаючи Путіна", той "ніколи не намагався б залучити армію чужої країни до російської спеціальної операції", тобто до вторгнення.

При цьому сам Лукашенко з першого дня повномасштабного вторгнення росіян в Україну надавав окупантам свою територію для вторгнення і для атак.

На запитання про те, що він скаже, якщо повідомлення про залучення армії КНДР буде підтверджено, Лукашенко сказав, що це було б "ескалацією".

"Це було б кроком до ескалації конфлікту, якби на лінії зіткнення були збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі. Навіть якби ми вступили у війну, це був би шлях до ескалації. Тому що ви, англосакси, відразу б сказали, що з одного боку втрутилася інша країна… тому в Україну будуть введені війська НАТО" , – сказав він.

Загалом в інтервʼю Лукашенко намагався виправдати те, що територію Білорусі використали для нападу на українців, рішенням Путіна.

Як повiдомлялось, 23 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Північна Корея надала своїх військових та ракети Росії в обмін на військовий контингент і ядерні технології.

У Білому домі підтвердили, що Північна Корея перекинула не менше ніж 3 тис. військових між початком і серединою жовтня на схід РФ.