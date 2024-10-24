Лукашенко прокомментировал информацию о войсках КНДР в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашненко убеждает, что Россия не будет привлекать войска Северной Кореи к войне против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом Лукашенко заявил в интервью BBC во время визита в Россию на саммит БРИКС.

Самопровозглашенный президент Беларуси назвал такие сообщения "чепузой".

В интервью Лукашенко пытался оправдать президента РФ Владимира Путина. Белорусский политик заявил, что, "зная Путина", тот "никогда не пытался привлечь армию чужой страны к российской специальной операции", то есть к вторжению.

При этом сам Лукашенко с первого дня полномасштабного вторжения россиян в Украину предоставлял оккупантам свою территорию для вторжения и атак.

На вопрос, что он скажет, если сообщение о привлечении армии КНДР будет подтверждено, Лукашенко сказал, что это было бы "эскалацией".

"Это было бы шагом к эскалации конфликта, будь на линии столкновения вооруженные силы любой страны, даже Беларуси. Даже если бы мы вступили в войну, это был бы путь к эскалации. Потому что вы, англосаксы, сразу бы сказали, что с одной стороны вмешалась другая страна… поэтому в Украину будут введены войска НАТО" , – сказал он.

В общем, в интервью Лукашенко пытался оправдать то, что территорию Беларуси использовали для нападения на украинцев, решением Путина.

Как сообщалось, 23 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея предоставила своих военных и ракеты России в обмен на военный контингент и ядерные технологии.

В Белом доме подтвердили, что Северная Корея перебросила не менее 3 тыс. военных между началом и серединой октября к востоку РФ.