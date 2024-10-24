На Тернопільщині затримали військкома за хабар у 1000 літрів дизелю

Начальника Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки арештували за підозрою в хабарництві, повідомляє Українська правда.

За даними джерела видання, йдеться про Сергія Янчецького.

Затримання відбулося 21 жовтня. Наразі суд арештував Янчецького із правом внесення понад 240 тисяч гривень застави, а також відсторонив його від виконання службових обов'язків, повідомляє прокуратура.

За даними слідства, 45-річний полковник вимагав від військовозобов’язаного підприємця неправомірну вигоду у вигляді талонів на 1000 літрів дизельного палива, що еквівалентно 1000 доларів США, за вирішення питання щодо надання йому відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Комерсант наразі вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття, тож має законне право отримати відстрочку від призову, пояснюють у ДБР.

Однак військком попередив чоловіка, який займається агробізнесом, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар – талони на одну тисячу літрів дизельного пального.

Працівники ДБР затримали посадовця після отримання талонів на пальне. В його авто було виявлено та вилучено крім талонів, 13 тис. доларів США та 73 тис. грн готівкою.

Правоохоронці провели обшук і в службовому кабінеті фігуранта, де також було вилучено паливні картки на понад одну тисячу літрів дизеля та бензину.

Військкому повідомлено по підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.