На Тернопольщине задержали военкома за взятку в 1000 литров дизеля

Начальника Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки арестовали по подозрению во взяточничестве, сообщает Украинская правда.

По данным источника издания, речь идет о Сергее Янчецком.

Задержание произошло 21 октября. Суд арестовал Янчецкого с правом внесения более 240 тысяч гривен залога, а также отстранил его от исполнения служебных обязанностей, сообщает прокуратура.

По данным следствия, 45-летний полковник требовал от военнообязанного предпринимателя неправомерную выгоду в виде талонов на 1000 литров дизельного топлива, что эквивалентно 1000 долларов США, за решение вопроса о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Коммерсант сейчас впервые получает высшее образование на дневной форме обучения в одном из учебных заведений Прикарпатья, поэтому имеет законное право получить отсрочку от призыва, объясняют в ГБР. Однако военком предупредил мужчину, который занимается агробизнесом, что оформит ему справку об отсрочке только за взятку - талоны на одну тысячу литров дизельного топлива.

Работники ГБР задержали чиновника после получения талонов на топливо. В его авто было обнаружено и изъято кроме талонов, 13 тыс. долларов США и 73 тыс. грн наличными.

Правоохранители провели обыск и в служебном кабинете фигуранта, где также были изъяты топливные карточки на более одной тысячи литров дизеля и бензина.

Военкому сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.