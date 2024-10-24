Ізраїль заявив про ураження об’єктів "Хезболли" з виробництва зброї

Армія оборони Ізраїлю заявила про ураження низки об’єктів “Хезболли” із виробництва зброї під час нічних ударів по опорному пункті угруповання у південному районі Бейрута. Про це пише The Times of Israel, повідомляє Лівий берег.

"Винищувачі ВПС протягом ночі завдали точних ударів на основі розвідувальної інформації по кількох об’єктах зберігання та виробництва зброї, що належать терористичній організації “Хезболла” в районі Дахієх у Бейруті" , ‒ йдеться у заяві військових.

ЦАХАЛ зазначає, що всі збройові заводи "були розташовані під і всередині цивільних будівель у центрі цивільного району".

Ізраїль підкреслює, що це ще один приклад "цинічної експлуатації "Хезболлою" цивільного населення Лівану та цивільних об’єктів як живого щита”.

Нагадаємо, кілька днів тому Ізраїль заявив про удар по ключовій військово-морській базі "Хезболли" в Бейруті. За словами військових, терористи використовували базу для зберігання швидкісних човнів, проведення випробувань і навчання своїх військово-морських сил.