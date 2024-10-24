Израиль заявил о поражении объектов "Хезболлы" по производству оружия

Армия обороны Израиля заявила о поражении ряда объектов Хезболлы по производству оружия во время ночных ударов по опорному пункту группировки в южном районе Бейрута. Об этом пишет The Times of Israel, сообщает Левый берег.

"Истребители ВВС в течение ночи нанесли точные удары на основе разведывательной информации по нескольким объектам хранения и производства оружия, принадлежащим террористической организации "Хезболла" в районе Дахиех в Бейруте" , - говорится в заявлении военных.

ЦАХАЛ отмечает, что все оружейные заводы "были расположены во и внутри гражданских зданий в центре гражданского района".

Израиль подчеркивает, что это еще один пример "циничной эксплуатации "Хезболла" гражданского населения Ливана и гражданских объектов как живого щита".

Напомним, несколько дней назад Израиль заявил об ударе по ключевой военно-морской базе "Хезболла" в Бейруте. По словам военных, террористы использовали базу для хранения скоростных лодок, проведение испытаний и обучение своих военно-морских сил.