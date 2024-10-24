Міноборони запустило курси для військових у застосунку "Армія+"

Міністерство оборони запускає онлайн-навчання з військової справи для чинних військовслужбовців у застосунку "Армія+".﻿﻿ Про це заявив очільник Міноборони Рустем Умєров, повідомляє Українська правда.

"У застосунку Армія+ тепер є сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Це дозволить нашим бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах" , – повідомив Умєров.

Міністр зазначає, що зараз авторизованим у застосунку військовим доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем".

Кожен курс поділено на модулі з уроками. Після кожного модуля йде тест для перевірки знань, а в кінці курсу – іспит.

Умєров також додає, що Міноборони вже працює над новими курсами, такими як "Зв’язок на полі бою" та "Психологічна підготовка".