Минобороны запустило курсы для военных в приложении "Армия+"

Министерство обороны запускает онлайн-обучение военному делу для действующих военнослужащих в приложении "Армия+".﻿﻿ Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Украинская правда.

"В приложении Армия+ теперь есть сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу. Это позволит нашим бойцам получать важные знания даже в полевых условиях" , – отметил он.

Министр отмечает, что сейчас авторизованным в приложении военным доступны курсы по "Общей подготовке", "Быта в полевых условиях" и "Беспилотных систем".

Каждый курс разделен на модули с уроками. После каждого модуля идет тест для проверки знаний, а в конце курса - экзамен.

Умеров также добавляет, что Минобороны уже работает над новыми курсами, такими как "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".