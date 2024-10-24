Минобороны запустило курсы для военных в приложении "Армия+"
Министерство обороны запускает онлайн-обучение военному делу для действующих военнослужащих в приложении "Армия+". Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Украинская правда.
"В приложении Армия+ теперь есть сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу. Это позволит нашим бойцам получать важные знания даже в полевых условиях", – отметил он.
Министр отмечает, что сейчас авторизованным в приложении военным доступны курсы по "Общей подготовке", "Быта в полевых условиях" и "Беспилотных систем".
Каждый курс разделен на модули с уроками. После каждого модуля идет тест для проверки знаний, а в конце курса - экзамен.
Умеров также добавляет, что Минобороны уже работает над новыми курсами, такими как "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".
"Наша цель - обеспечить максимально эффективную подготовку каждого воина к современной войне. Ведь знания - это не только сила, это возможность сохранить жизнь и победить врага", – отметил министр.